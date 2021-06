Frattura M5s, restano le distanze tra Grillo e Conte – Alle 17.30 la conferenza stampa dell’ex premier

Roma - I nodi principali su comunicazione e nomine

Roma – Frattura nel Movimento 5 stelle, restano ancora le distanze tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. I principali nodi riguardano la comunicazione e le nomine.

Giuseppe Conte

“Oggi pomeriggio alle 17.30 terrò una conferenza stampa. La potrete seguire in diretta streaming sulla mia pagina Facebook”, scrive sui social l’ex premier Giuseppe Conte. L’incontro con i giornalisti si terrà presso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma. Nella conferenza stampa Conte dovrebbe parlare dello stato dei rapporti con Grillo.

Ieri intanto ci sarebbe stata una nuova telefonata tra l’ex premier e il fondatore M5s. Fonti vicine a Conte riferiscono che continuerebbero a esserci distanze tra i due e che i nodi principali non sarebbero stati ancora sciolti. Anche se stando a quanto trapelato, forse ci sarebbe spazio per un’apertura: Grillo avrebbe rinunciato alla comunicazione e alle nomine, ma manterrebbe il ruolo di garante.

I Cinquestelle vogliono che Conte sia la nuova guida, ma dando il giusto risalto a chi ha scritto la storia del Movimento. “Confido in un accordo, al momento le posizioni sembrano distanti, ma credo anch’io come Beppe che al Movimento 5 Stelle serva la sua visione oltre alle capacità di Conte – dice al Messaggero il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia -. Non è solo questione di riconoscenza per quel che è stato finora, ma di dare al Movimento parole nuove e una nuova agenda. Beppe è indispensabile per questo, anche in campagna elettorale”.

28 giugno, 2021