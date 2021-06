G20 a Catania, positivo al Covid il capo delegazione dell’Indonesia

Cronaca - Sei membri dello staff sono in isolamento

Catania – G20 sull’istruzione a Catania, il capo della delegazione indonesiana è risultato positivo al Covid-19, mentre sei persone del suo staff sono ora in isolamento.

La delegazione era arrivata a Catania per partecipare ai lavori della riunione ministeriale per l’istruzione e il lavoro del G20. A quanto si apprende, il caso di Covid sarebbe stato accertato nella serata di ieri. Gli altri membri dello staff della delegazione indonesiana sono stati messi in isolamento. Nessuno di loro ha infatti partecipato oggi alla riunione del G20.

Secondo quanto scrive Rai News, al paziente positivo sarebbe stata proposta la cura con terapia monoclonale. Sarebbe attualmente in corso il sequenziamento del virus, per verificare la variante virale.

Alle persone attualmente in quarantena sarà effettuato nuovamente il tampone nei prossimi giorni.

