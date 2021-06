G20 a Matera, Di Maio: “La pandemia ha mostrato l’importanza del multilateralismo e della solidarietà tra paesi”

Cronaca - Il ministro degli esteri: "Per la prima volta l'evento si terrà in Italia e il sud sarà sotto i riflettori del mondo"

Matera – “Il G20 Italy non solo farà di città come Matera, Bari, Brindisi il baricentro di importanti momenti di confronto a livello globale, ma metterà ancora una volta l’accento sulle nostre bellezze paesaggistiche e culturali”. Lo scrive su Facebook il ministro degli esteri Luigi Di Maio.

“Per la prima volta il G20 si terrà in Italia. E il meraviglioso sud del nostro paese sarà sotto i riflettori del mondo. Dopo il benvenuto a Bari, adesso ci stiamo spostando a Matera per dare il via alla ministeriale esteri e sviluppo. Non è un caso se abbiamo scelto città del sud per ospitare questo importante evento. Così come non è un caso se circa 100 miliardi del Recovery sono destinati al mezzogiorno”.

“Se rilanciamo il sud, rilanciamo tutto il paese – conclude il ministro degli esteri -. Anche oggi quindi, insieme a circa 50 delegazioni, tra ministri e organizzazioni mondiali, affronteremo temi centrali come sviluppo sostenibile, contrasto al cambiamento climatico, commercio internazionale e sicurezza alimentare. Abbiamo già visto durante la pandemia l’importanza del multilateralismo e della solidarietà tra i paesi. Il G20 Italy non solo farà di città come Matera, Bari, Brindisi il baricentro di importanti momenti di confronto a livello globale, ma metterà ancora una volta l’accento sulle nostre bellezze paesaggistiche e culturali”.

