Donna getta tre tv in strada come se niente fosse, ennesimo esempio di inciviltà in centro

Viterbo allo sbando - Si è giustificata con dei residenti dicendo che era d'accordo con Viterbo ambiente per il ritiro ma così non è risultato alla polizia locale

Condividi la notizia:











Viterbo – Getta tre televisori in strada come se niente fosse, ennesimo esempio di inciviltà in centro.

Tre tv molto vecchie, una di queste anche piuttosto ingombrante, lasciate venerdì sera all’angolo tra via della Casaccia e via della Morretta, appoggiate a una delle pareti dell’hotel Tuscia.

Poco prima delle 23 del 25 giugno una donna a bordo di una station wagon ha scaricato i tre televisori nel vicolo.

Viterbo – Tre tv abbandonate tra via della Casaccia e via della Morretta

Alcuni dei residenti sono stati attirati dal trambusto che la donna ha causato per riuscire a tirarli fuori dalla macchina facendoli scivolare su due assi di legno e sistemandoli nell’angolo.

E uno di loro, avendo assistito alla scena, ha chiesto alla donna se stesse lasciando quelle tv nell’angolo, in maniera incredula.

Viterbo – Tre tv abbandonate tra via della Casaccia e via della Morretta

Alla domanda la donna ha risposto di sì, spiegando che era d’accordo con Viterbo ambiente affinché gli operatori passassero a ritirarli il giorno successivo. “Domattina (sabato 26 giugno, ndr) – ha spiegato la signora – tra le 5 e le sei dovrebbero prenderli”. Del fatto c’è pure un filmato.

Ma il giorno successivo nessuno è passato.

Dopo una segnalazione fatta ai vigili urbani, è risultato che Viterbo ambiente quel giorno avrebbe dovuto ritirare gli sfalci e che non ci sarebbe stato nessun appuntamento o accordo per passare a ritirare quei televisori.

E ora i televisori giacciono lì da giorni. Forse è l’effetto della teoria della finestra rotta secondo cui disordine urbano e vandalismo generano altro vandalismo e criminalità. Era già successo qualche settimana fa. Sempre un televisore lasciato nei pressi delle stesse strade.

Ed era successo qualche mese fa nei dintorni, dove sono stati – e vengono spesso – abbandonati sacchi e sacchi di rifiuti a cui Viterbo ambiente ha la cura di apporre il bollino rosso di “errore” dell’esposizione dei rifiuti ma che poi lascia lì.

Marciscono, quei rifiuti, per giorni. Attirando, come prevedibile, topi e insetti e generando cattivo odore in tutta la strada.

Condividi la notizia:











29 giugno, 2021