Giornata mondiale dell’Ambiente, apertura e visita guidata all’orto botanico dell’Unitus

Viterbo - Sabato 5 giugno dalle 9 alle 13

Il roseto dell’orto botanico

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In occasione della giornata mondiale dell’Ambiente, prevista per il prossimo 5 giugno, le Nazioni unite inaugurano il decennio (2021-2030) sul restauro degli ecosistemi con l’obiettivo di prevenire, arrestare e invertire la perdita di biodiversità, mitigare il cambiamento climatico, garantire un benessere diffuso e duraturo alla società contrastando la fame e la povertà nel mondo.

La nostra generazione deve fare al più presto pace con la natura per cui il coinvolgimento di ognuno di noi diviene fondamentale nel rendere ad esempio più verdi e “selvaggi” i nostri giardini e le nostre città, più sostenibili la nostra agricoltura e la nostra dieta, più puliti i nostri fiumi e le nostre coste.

Per diffondere questi messaggi, sabato 5 giugno dalle 9 alle 13 l’università della Tuscia aprirà l’orto botanico “Angelo Rambelli”: un esempio mirabile di restauro ecologico di un’isola verde creata in soli trenta anni in ambiente periurbano, di cui si riportano di seguito alcuni scorci.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della conservazione della biodiversità tramite visite guidate a piante provenienti da tutto il mondo con dialoghi intorno alla loro evoluzione e ambiente di vita.

Sarà effettuata una visita guidata dell’orto botanico alle 10,30.

Università della Tuscia

2 giugno, 2021