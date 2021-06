Giovanni Brusca è libero dopo 25 anni di carcere

Roma - Tra gli artefici della strage di Capace - Sciolse nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo

Roma – Giovanni Brusca è libero. Dopo aver scontato venticinque anni di carcere e con un ultimo sconto di 45 giorni, ieri per lui si sono aperte le porte del carcere.

L’arresto di Giovanni Brusca

Fedelissimo di Totò Riina, autore della strage di Capaci e dell’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, sequestrato per oltre settecento giorni e poi sciolto nell’acido, Brusca, 64 anni, ha saldato i suoi debiti con la giustizia.

Come è stato anticipato da L’Espresso, il pentito ha lasciato il carcere di Rebibbia e come disposto dalla corte d’Appello di Milano sarà sottoposto a protezione, controlli e libertà vigilata per quattro anni.

Era stato catturato il 20 maggio del 1996 insieme al fratello Vincenzo, in provincia di Agrigento. Era allora capomafia di San Giuseppe Jato e il ricercato numero uno di Cosa nostra.

1 giugno, 2021