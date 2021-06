Giovanni Corona membro della Consulta Giovani Anci Lazio

Cronaca - L'assessore di Montalto di Castro eletto ieri a Frascati

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Ieri a Frascati si è tenuta l’elezione della Consulta Anci Giovani ed Anci Donne, a conclusione dell’iter di formazione degli organi statutari dell’Associazione nazionale comuni italiani della Regione Lazio.

Sono orgoglioso di essere stato eletto nella Consulta dei Giovani di Anci Lazio, insieme agli amici amministratori di Viterbo e Bassano in Teverina, Matteo Achilli e Luca Libriani.

Colgo l’occasione per rivolgere un in bocca al lupo anche ad Antonella Sberna (Viterbo), Annalisa Arcangeli (Nepi), Francesca Fiordigigli (Civitella d’Agliano) e Linda Del Signore (Tuscania) elette nella sezione femminile neo-costituita.

Da sempre Anci svolge un ruolo fondamentale di coordinamento tra i comuni e gli amministratori locali, formulando proposte e suggerendo riforme ed idee utili a migliorare la macchina della pubblica amministrazione.

Un sentito ringraziamento al mio partito, Forza Italia, per il quale mi onoro di militare da sempre, sin dal primo giorno in cui decisi di intraprendere la strada della politica e del lavorare al servizio e per il bene delle comunità e delle persone.

Un ringraziamento speciale va al nostro senatore Francesco Battistoni che tiene unita una grande squadra nel viterbese coordinata in modo impeccabile dal commissario Andrea Di Sorte. Grazie al mio sindaco Sergio Caci senza i cui preziosi insegnamenti il mio percorso non sarebbe stato lo stesso.

Un ultimo ringraziamento va all’amico sindaco di Valentano Stefano Bigiotti, che nel ruolo di Responsabile Enti Locali di FI ha saputo lavorare dimostrando capacità e spessore politico, come nelle migliori tradizioni del nostro partito.

Come sono solito fare metterò tutto me stesso in questo nuovo incarico, cercando di portare risultati concreti per il paese.

Assessore del comune di Montalto di Castro e neo eletto Membro della Consulta Giovani Anci Lazio

29 giugno, 2021