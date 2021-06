Gironi orizzontali, la Viterbese balla tra sud e centro

Sport - Calcio - Serie C - Il raggruppamento meridionale, in attesa di playoff ed eventuali ripescaggi, è quasi completo - In bilico i gialloblù e il Pescara

Sport – Calcio – Viterbese – L’esultanza di Murilo

Viterbo – Playoff per la serie B, promozioni dalla serie D, possibili rinunce ed eventuali ripescaggi.

Con alcune competizioni ancora in corso è troppo presto per elencare con certezza la possibile composizione dei prossimi gironi di serie C ma il nuovo criterio della lega Pro, che ha scelto la divisione orizzontale, stuzzica la mente della Viterbese che sogna lo spostamento nel raggruppamento centrale.

Abbandonare il sud per i gialloblù è difficile, ma molto meno rispetto alle passate stagioni. Per riuscirci si dovrebbero concatenare una serie di elementi, partendo dall’uscita dai playoff di Avellino e Catanzaro, che lascerebbe a 19 il numero di squadre che andranno a comporre il futuro girone C.

Oltre alle due formazioni, infatti, al via saranno presenti Bari, Juve Stabia, Catania, Palermo, Foggia, Casertana, Monopoli, Potenza, Turris, Virtus Francavilla, Vibonese, Paganese, Monterosi, Cosenza, Campobasso (in procinto di vincere il girone F di serie D), Messina e una tra Taranto e Picerno, in lotta per il successo finale nel girone H di serie D.

In questi termini, salvo eventuali rinunce, una tra Viterbese e Pescara andrà a completare il gruppo del sud e un’altra verrà spostata al centro insieme al Teramo. La speranza dei laziali, inoltre, è affidata anche agli eventuali ripescaggi che potrebbero riportare alcune squadre in terza serie, con il Bisceglie (appena retrocesso tramite playout) tra le principali indiziate.

Nelle prossime settimane, a playoff e serie D ultimati, si avrà un quadro generale più definito e la società del presidente Romano potrà capire in maniera più dettagliata le proprie sorti. Di sicuro il possibile ritorno al centro, in casa gialloblù, sarebbe gradito per due motivi: da un lato per il notevole risparmio economico derivante dalle trasferte più corte, dall’altro per la presenza minore di corazzate che permetterebbe di puntare più in alto a livello di classifica.

Samuele Sansonetti

2 giugno, 2021