Giuseppe Fraticelli torna in campo

Orte - Sempre più insistenti le voci di una nuova formazione politica guidata dall'ex assessore provinciale - Atteso a giorni l'annuncio ufficiale

Condividi la notizia:











Orte – (a.c.) – Sembra ormai certo il ritorno in prima persona sulla scena politica locale di Giuseppe Fraticelli. L’ex assessore provinciale e dirigente Talete è considerato già da qualche tempo il leader di una nuova formazione intenzionata a partecipare alle prossime elezioni comunali di Orte. Ora, però, le voci si sono fatte più insistenti, al punto che si attende da un momento all’altro l’annuncio ufficiale.

Giuseppe Fraticelli

Il gruppo vicino a Fraticelli, nato da una frangia di sostenitori dell’ex sindaco Giuliani che hanno tagliato i ponti con Orizzonte comune, si sarebbe allargato dall’iniziale nucleo moderato riconducibile all’area di Forza Italia, abbracciando anche personalità più vicine al centrosinistra.

La nascita del nuovo soggetto politico è data da molti come cosa già fatta. Il gruppo sarebbe al lavoro da alcune settimane per allargare le fila degli attivisti e pare restino da decidere solo gli aspetti formali, come il nome della formazione e gli incarichi di coordinamento.

La presentazione ufficiale sembra comunque imminente. Poi si potrà capire che ruolo giocherà Fraticelli nel complesso scacchiere elettorale ortano.

Condividi la notizia:











22 giugno, 2021