Viterbo - Padre Marius Minut durante i funerali del giovane di 24 anni scomparso domenica scorsa per un malore improvviso - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Un dolore, profondo e inquieto. Un intero quartiere. Murialdo, a Viterbo. Ieri, tutt’attorno ai genitori di Giuseppe Cossu che hanno custodito e sorvegliato il figlio, 24 anni, morto domenica pomeriggio, improvvisamente. Pietro, Maria Domenica ed Emanuele. I funerali, il giorno della Repubblica, nel campetto sportivo di fronte alla chiesa di San Leonardo. Li ha celebrarti padre Marius Minut.

Viterbo – I funerali di Giuseppe Cossu

“Se le nostre lacrime finiscono a terra rischiano di perdere tutto il loro significato – ha detto padre Minut -. Se invece volano in alto, possono diventare stelle che brillano. E Giuseppe sarà per sempre una stella nel cuore di ognuno di noi”.

Giuseppe Cossu

“Non è facile per una madre e un padre seppellire il proprio figlio – ha poi aggiunto -. Dio piange con noi. Per questa vita tolta. Un giovane. E di fronte ai grandi lutti della vita possiamo rispondere solo con il silenzio, perché è solo nel silenzio che Dio ci vuole dire qualcosa”. E tutt’intorno è veramente silenzio, a mala pena si sentono passare le macchine in lontanza. Un silenzio che porta con sé quell’amore verso Giuseppe e il bene che tutti gli hanno voluto. Forte l’applauso che l’ha sottolineato.

“La morte ci ha tolto Giuseppe – ha proseguito padre Minut – non lo ha portato via dai nostri cuori. Da lì, nessuno ce lo può togliere. Giuseppe sarà sempre con noi. Per tutto quello che ha fatto nella sua giovane vita”.

Giuseppe Cossu, viterbese ma con origini sarde, avrebbe compiuto 25 anni il prossimo novembre. Lavorava nell’officina del padre, Pietro, nel quartiere Murialdo. Era conosciuto e amato, e come suo padre era socio fondatore dell’associazione Sardegna in Tuscia. Una comunità importante per tutto il territorio, parte integrante della sua storia. Una comunità da sempre motore dell’economia viterbese.

“La morte di Giuseppe – ha concluso infine Minut – porta dolore e pianto nella nostra vita. Se però le lacrime finiscono a terra rischiano di perdere tutto il loro significato. Se invece volano in alto, possono diventare stelle che brillano. E Giuseppe sarà per sempre una stella nel cuore di ognuno di noi”.

Daniele Camilli

Fotocronaca: I funerali di Giuseppe Cossu

3 giugno, 2021