Gli arcieri dell’Hortinae Classes protagonisti del trofeo Pinocchio

Sport - Tiro con l'arco - Ad Albano Terme primo posto per Gregorio Olivieri e sesto posto per Viola Menna

Albano Terme – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo la fase eliminatoria, che si è svolta a livello regionale, si è concluso il prestigioso trofeo Pinocchio, svoltosi nello stadio comunale di Abano Terme. Nella classifica finale si aggiudica la vittoria il Piemonte, seguito dall’Emilia Romagna e al terzo posto dal Veneto.

In virtù del regolamento 2021, rivisto a causa Covid, ogni delegazione regionale era composta da otto arcieri delle classi Ragazzi arco Olimpico (un maschile e un femminile), delle annate 2008, 2009, 2010 e 2011.

Tra i 133 ragazzi provenienti da tutta Italia, i ragazzi della Hortinae Classes si sono distinti, contribuendo a far ottenere il sesto posto alla squadra laziale, in particolare: nell’arco olimpico Ragazzi 2009 primo posto per Gregorio Olivieri con 456 punti, nell’arco olimpico Ragazze 2011 sesto posto per Viola Menna con 369 punti.

Un grazie come sempre ai genitori, che supportano con pazienza le frecce dei nostri piccoli campioni, ai tecnici regionali e ai tecnici della Hortinae Classes per quanto fanno costantemente all’interno delle società. “I nostri ragazzi si sono distinti nuovamente con ottime prestazioni”, commenta così il presidente societario Sauro Calderari a fine gara.

Asd Hortinae Classes

30 giugno, 2021