Gli atleti della Star Roller Club brillano agli Italian Roller Games Fisr

Sport - Ottima prova delle viterbesi anche al trofeo internazionale Giuseppe Filippini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Le atlete della Star Roller Club sono state impegnate su più fronti in questo intenso mese di gare. Iniziando con il trofeo internazionale “Memorial Giuseppe Filippini” per passare agli Italian Roller Games (Campionato Italiano FISR) categorie Allievi internazionali, “Divisioni Nazionali A” e Seniores.

Soddisfazioni e tanta esperienza raccolte dalle sette rappresentanti Viterbesi alcune delle quali alla primissima esperienza su palcoscenici nazionali e internazionali. La prima a gareggiare è stata la più piccola del gruppo, Giulia Bernabucci, che nonostante i suoi dieci anni ha affrontato la gara della categoria Esordienti Internazionali Solo Dance al Trofeo internazionale Filippini con sicurezza e disinvoltura.

Al cospetto di atlete più grandi ed esperte non si è lasciata intimorire e pur con qualche piccolo errore punito più del dovuto dalla giuria ha portato a casa un onorevole dodicesimo posto che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti nazionali. Successivamente, sempre a Misano e sempre al Memorial Filippini è stata la volta della capitana, della pluridecorata Ludovica Delfino nella categoria Seniores.

Ludovica non delude le aspettative e dopo la Style Dance è terza dietro alle due fortissime avversarie olandese e tedesca. Nella danza libera si ripete, aumenta il vantaggio sulle atlete che la seguono in classifica e conquista un ottima medaglia di bronzo.

Contemporaneamente a pochi kilometri di distanza, all’RDS Stadium di Rimini, Nicole Torromacco si cimentava nel suo primo campionato italiano FISR nella categoria allievi internazionali. Nella prima danza l’emozione del debutto l’ha un po’ penalizzata, ma nella seconda danza obbligatoria e nel “libero” Nicole si riscattava raggiungendo un onorevole piazzamento a metà classifica.

In questa prima parte della trasferta emiliana le atlete sono state seguite dalle allenatrici Martina ed Elena Tosini ed Elisa Cascioli e dal dirigente Angelo Bernabucci che hanno fatto la spola tra Misano e Rimini riuscendo ad essere presenti a tutte le gare delle tre atlete. Pochi giorni di pausa ed è la volta delle atlete delle categorie “Nazionali”.

Maristella Appolloni, Asia Baldini, e D’Alesio Gaia nella “Divisione Nazionale A” tornano a disputare un campionato Italiano dopo la forzata sosta del 2020, mentre Federica Spiti, nella Divisione Nazionale C, fa il suo esordio assoluto in campo nazionale.

Quest’anno il numero delle concorrenti finaliste tocca livelli mai raggiunti negli anni precedenti. Maristella, Asia e Gaia devono affrontare ottanta avversarie provenienti da tutta Italia, le loro prime due danze sfiorano la perfezione tanto che Maristella e Asia centrano la finale a 24, mentre Gaia ne resta fuori per pochi decimi di punto.

Nella terza danza di finale la sorpresa e soddisfazione più grande, le due atlete accompagnate in pista dell’allenatrice Elena Tosini riescono ad esprimere il meglio del loro repertorio ottenendo un ottimo ottavo posto assoluto Maristella e quindicesimo Asia, Gaia conclude la gara a metà classifica.

Il giorno successivo è la volta di Federica, l’emozione per l’esordio non le permette di esprimersi al meglio e qualche piccolissimo errore la penalizza, l’atleta ottiene comunque un buon risultato e accumula esperienza per le competizioni successive. Da sottolineare che dopo quasi due anni genitori e partenti hanno potuto nuovamente assistere dal vivo alle prove delle ragazze e sulle tribune è scesa più di una lacrima.

Per chiudere in bellezza la gara delle Categorie Senior il 28 e 29. Questa volta la prova si svolge al Palasport di Riccione e i colori della Star Roller Club sono difesi da Ludovica Delfino.

Sono 29 le atlete finaliste ed il livello tecnico è altissimo. Nella prima giornata dedicata alla Style Dance Ludovica entra in pista con il numero 17. Con la sua solita eleganza interpreta alla perfezione la danza chiudendo al settimo posto ad una manciata di centesimi dall’atleta che la precede. Il giorno successivo è dedicato ai “Liberi”, Ludovica parte dal settimo posto del giorno precedente e le avversarie che la seguono non sono lontane, ma l’atleta viterbese non sbaglia nulla e non solo difende la posizione ma ne guadagna una chiudendo al sesto posto questo suo ennesimo campionato italiano. A fine gara evidente l’emozione di Elisa Cascioli che allena Ludovica fin dai suoi primi passi sulle otto ruote.

E ora per tutte le atlete della Star Roller Club gran finale per festeggiare coloro che rientrano dalle trasferte nazionali e dare l’arrivederci a tutte le ragazze dei gruppi formativi e del preagonismo. Martedì 30 infatti ultimo allenamento per tutti con piccola esibizione delle atlete dalle più piccoline alle agoniste che ben si sono comportate in questo lungo mese di gare.

A.s.d. Star Roller Club

28 giugno, 2021