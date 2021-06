Il Cairo - Un biglietto scritto dal carcere per tifare la nazionale agli europei

Gli auguri di Patrick Zaki agli azzurri per gli europei di calcio

Il Cairo – Gli auguri di Patrick Zaki agli azzurri: “Forza Italia”.

Patrick Zaki, ha mandato un biglietto dal carcere, in occasione del suo trentesimo compleanno, per incoraggiare la nazionale italiana agli europei di calcio. “Forza Italia oggi in Euro” si legge nel biglietto, accompagnato da una faccina sorridente, dalla firma di Patrick e dalla data.

Lo studente dell’università di Bologna è in carcere in Egitto dallo scorso febbraio. È accusato di terrorismo e diffamazione dello stato, mediante i mass media. È stato arrestato il 7 febbraio 2020 con un mandato di cattura risalente al 23 settembre 2019. Tornava a casa per andare a trovare la famiglia nel suo paese natale, Mansoura, ma quella che doveva essere una piccola vacanza si è trasformata in una detenzione in carcere lunga un anno.

“Oggi – ha scritto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty international Italia – Patrick Zaki ha ringraziato per gli auguri di compleanno e poi, in italiano, ha aggiunto una frase… Allora grazie tre volte, Patrick, per il tifo dal carcere egiziano dove sei detenuto, innocente, da quasi 500 giorni”.

17 giugno, 2021