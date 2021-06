Gli azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo nel match di domani con l’Austria

Sport - Nella partita con il Galles lo hanno fatto solo cinque giocatori

Sport – Non si inginocchieranno contro il razzismo i giocatori della nazionale di calcio italiana impegnati domani negli ottavi di finale con l’Austria allo stadio di Wembley, a Londra.

Lo riporta Repubblica. Secondo quanto scrive il quotidiano, nonostante alcune richieste politiche e le parole della federazione, che si è detta antirazzista a prescindere dal fatto che gli azzurri si inginocchino o meno, i giocatori della nazionale rimarranno tutti in piedi. Si è voluto evitare dunque di replicare la confusione che si è vista nel match con il Galles, quando solo cinque azzurri (Belotti, Bernardeschi, Emerson, Pessina e Toloi) si sono inginocchiati contro il razzismo prima del fischio di inizio della partita.

La decisione se rimanere tutti in piedi, o inginocchiarsi tutti, sempre stando a quanto scrive Repubblica, si è risolta attraverso un pacato confronto interno alla squadra. A spiegare i vari punti di vista dei giocatori e la motivazione alla base della decisone di non inginocchiarsi dovrebbe essere il capitano Leonardo Bonucci in conferenza stampa.

Nel match di domani non dovrebbero inginocchiarsi nemmeno i giocatori dell’Austria. Non sembrerebbe infatti che la nazionale austriaca abbia presentato preventivamente all’arbitro, come richiede il regolamento, l’autorizzazione per inginocchiarsi prima del fischio iniziale della partita.

