Gli azzurri si inginocchieranno con il Belgio ai quarti di finale

Europei 2020 - Venerdì prossimo sul campo dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera per "solidarietà con gli avversari"

Monaco di Baviera – Gli azzurri si inginocchieranno venerdì prossimo sul campo dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

In occasione dello scontro contro il Belgio per i quarti di finale degli Europei 2020, i calciatori dell’Italia hanno accettato di effettuare il gesto prima della partita. L’indicazione filtrata da Coverciano è stata riportata da Enrico Currò, inviato di Repubblica, secondo cui l’Italia si esibirà nel gesto di sostegno al movimento Black Lives Matter seguendo l’esempio degli avversari.

Non si tratterebbe però di un’adesione alla campagna, quanto piuttosto di “solidarietà” verso gli sfidanti. Il difensore della nazionale, Giorgio Chiellini, già nei giorni scorsi aveva spiegato che nel caso l’Italia si fosse trovata di fronte una squadra impegnata nel gesto contro il razzismo si sarebbe accodata.

Non è accaduto con il Galles, accadrà di sicuro contro il Belgio. La squadra di Romelu Lukako, impegnato in prima persona anche nel privato in campagna contro il razzismo e per il movimento Black lives matter, si inginocchierà prima del fischio di inizio.

28 giugno, 2021