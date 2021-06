Per gli ottavi di finale sarà Italia-Austria

Londra - La partita sabato a Wembley - Fischio d’inizio ore 21

Londra – Ci sarà l’Austria ad attendere gli Azzurri sul campo di Wembley, a Londra, sabato prossimo per la partita degli ottavi di finale degli Europei 2020.

Nazionale italiana – Esultanza dopo il gol

Fischio di inizio ore 21, per il match che vale il passaggio ai quarti.

Contro la squadra del ct Roberto Mancini ci sarà un’Austria reduce della vittoria contro l’Ucraina di ieri sera, grazie ad un gol di Baumgartner a metà del primo tempo.

L’Europeo dell’Austria è iniziato con la convincente vittoria contro la Macedonia del Nord per 3-1 con le reti di Lainer, Gregoritsch e Arnautovic. Alla seconda giornata però è arrivato lo stop contro l’Olanda che ha superato gli austriaci per 2-0. Fondamentale dunque la terza e ultima partita del Gruppo C contro l’Ucraina a pari punti e in vantaggio per differenza reti: l’unica opzione per passare agli ottavi per la formazione di Franco Foda era la vittoria che è arrivata per 1-0 con il gol fondamentale di Baumgartner. Questo è già il miglior risultato per l’Austria agli Europei: nelle altre partecipazioni del 2008 e nel 2016 si è fermata alla fase a gironi.

22 giugno, 2021