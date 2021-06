Washington - È quanto emerso dal rapporto del ministero della Difesa statunitense: “Presentano caratteristiche e comportamenti fisici non possibili per le attuali forze aeree americane”

Washington – “Gli Ufo esistono e sono reali, ipotesi aliena non verificabile ma non esclusa”.

È quanto emerso dal rapporto del ministero della Difesa statunitense sul fenomeno degli Uap ‘Unidentified Aerial Phenomena’, nuovo nome ufficiale degli oggetti non identificati. Un’indagine su 120 casi accaduti negli ultimi 20 anni.

“Gli Uap esistono, sono reali, ma non sono di origine americana. Presentano caratteristiche e comportamenti fisici non possibili per le attuali forze aeree statunitensi – ha spiegato il rapporto della Difesa -. Non è possibile dire che si tratti di mezzi extraterrestri e nemmeno che non siano veicoli alieni. Ipotesi aliena non verificabile, ma non esclusa”.

Un oggetto volante non identificato

Gli Ufo sono quindi, secondo il rapporto statunitense, fenomeni reali e misurati ma di cui non se ne conosce l’origine. Si tratterebbe di oggetti fisici in grado di muoversi nello spazio che avrebbero rivelato capacità che i mezzi militari statunitensi non possono raggiungere.

Il rapporto del Pentagono non fa riferimento alla possibilità che possa trattarsi di mezzi stranieri che dispongono di tecnologie più avanzate rispetto a quelle americane.

“Non ci sono prove per confermare l’origine aliena di questi fenomeni ma nemmeno per negarla”, conclude la relazione. “E se parlassimo di umanità al plurale, e non solo al singolare intendendo la nostra specie?”, ha domandato Louis Elizondo, ex capo del programma Cia per lo studio degli Uap.

25 giugno, 2021