Politica - Il presidente statunitense Joe Biden durante il vertice a Bruxelles: “Abbiamo grandi opportunità di lavorare strettamente insieme”

Bruxelles – “Per gli Usa è fondamentale avere buone relazioni con Ue e Nato“. Così il presidente statunitense Joe Biden al vertice dell’Unione europea con Ursula von der Leyen e Charles Michel.

“Penso – ha spiegato Joe Biden – che abbiamo grandi opportunità di lavorare strettamente insieme con la Ue e con la Nato. C’è un travolgente interesse degli Usa ad avere ottimi rapporti con la Nato e con la Ue in modo differente rispetto al mio predecessore”.

“Signor presidente, caro Joe, bentornata a Bruxelles – ha detto il presidente del Consiglio europeo Michel -. L’America è ritornata sulla scena globale, ed è una bella notizia per gli alleati e per il mondo. Non vediamo l’ora di affrontare insieme importanti sfide”.

“Èun grande onore averla qui subito dopo l’inizio del vostro mandato – è intervenuta la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen -. Questo dimostra il personale attaccamento alla Ue e lo apprezziamo”. Poi l’accenno al mandato Trump: “Gli ultimi quattro anni non sono stati facili. Il mondo è cambiato radialmente, l’Europa è cambiata, ma vogliamo riaffermare la vostra amicizia e alleanza e non vediamo l’ora di lavorare insieme”.

Tra i temi affrontati anche quello dei rapporti con la Cina. “Al G7 abbiamo affermato che dobbiamo dirlo a voce alta: questo è l’argomento principale che ci divide chiaramente -ha detto von der Leyen -. Bisogna competere economicamente e per questo servono strumenti, per la sicurezza nel mercato digitale come nel G5, e per il controllo degli investimenti. Altrimenti non proteggiamo il nostro mercato”.

15 giugno, 2021