Vetralla - L'assessora alla Cultura Diana Ghaleb sulle istallazioni dell'artista

Condividi la notizia:











La personale di Marco Brama

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Grande successo per la personale di Marco Brama: l’artista ha meravigliato il pubblico presentando sabato due istallazioni, “Disinformazioni – 2019” e “Trash Vortex – 2021”. Domenica 27 giugno presenterà invece il percorso audiovisivo “Videndum e Audiendum” nel bosco di Monte Fogliano.

La mostra è stata inaugurata sabato nei locali di palazzo Zelli nell’ambito del progetto “Scopri Vetralla”, promosso da pro loco e comune di Vetralla in collaborazione con “Il papiro art”, e rimarrà aperta al pubblico fino a sabato 26.

Tanti i visitatori che sono rimasti affascinati dalle istallazioni dell’artista, che non delude le aspettative del pubblico: nulla è casuale nei suoi lavori, in cui troviamo una perfetta armonia tra suoni e suggestioni visive. Marco Brama è difatti un artista audiovisivo che riesce a conciliare con eleganza anima, istinto e ragione. Le sue numerose opere e pubblicazioni includono libri, album, colonne sonore, spettacoli teatrali, documentari, film e videografie, ricevendo diversi riconoscimenti internazionali.

Con “Disinformazioni – 2019”, istallazione ideata prima della pandemia e presentata ora per i motivi legati all’emergenza sanitaria, in qualche modo l’artista presagiva la solitudine che avremmo affrontato durante questi lunghi mesi, insistendo poi sul concetto di disinformazione: la realtà è davvero quella che ci appare? E se fosse vero il suo contrario? “Trash Vortex – 2021” è invece legata ad una riflessione sulla sostenibilità ambientale, in particolare sull’inquinamento da plastica; il titolo fa riferimento infatti all’isola di plastica galleggiante formata nell’Oceano Pacifico a causa degli accumuli di materiali gettati in acqua.

Domenica 27 giugno sarà la volta della presentazione di “Videndum e Audiendum”, un percorso permanente che prevede sei soste lungo la strada del bosco di Monte Fogliano: il viandante, nel suo girovagare, incontrerà dei cartelli con la descrizione dell’audiovideografia relativa e un QR code per avviare l’opera audivisiva proprio nel luogo in cui è stata composta.

Diana Ghaleb

Assessora alla Cultura del comune di Vetralla

Condividi la notizia:











21 giugno, 2021