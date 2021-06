“Guasto agli impianti di Ecologia Viterbo, stop alla raccolta ingombranti a Grotte Santo Stefano”

Comune - L'amministrazione: "Confermata la raccolta straordinaria al Riello di domenica"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A causa di un guasto tecnico agli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti di Ecologia Viterbo, fino al prossimo 26 giugno compreso, non sarà possibile conferire rifiuti ingombranti al centro comunale di raccolta a Grotte Santo Stefano.

Fino a tale data inoltre resta sospesa la rimozione degli ingombranti abbandonati, anche vicino le isole di prossimità.

Continua a essere garantito, invece, anche in questi giorni, il ritiro domiciliare ingombranti su prenotazione, in quanto non ancora esaurita la volumetria disponibile nei cassoni.

Ad oggi è confermata la raccolta stradale straordinaria ingombranti al Riello di domenica 27 giugno.

22 giugno, 2021