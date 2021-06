Gustavo Sandrucci al Mugello per la Bmw M2 Cs racing cup

Sport - Motori - Il pilota si presenta alla terza tappa da primo in classifica

Gustavo Sandrucci

Roma – Gustavo Sandrucci è pronto a recitare nuovamente la sua parte da attore protagonista questo fine settimana (2-4 luglio), quando affronterà il terzo dei sei doppi appuntamenti della Bmw M2 Cs racing cup Italy che si disputerà al Mugello.

Sui saliscendi toscani il pilota viterbese si presenta ancora una volta in vetta alla classifica del monomarca riservato alle sportive della casa bavarese. Al proprio attivo fino ad ora ha due vittorie, un quinto e un quarto posto che gli hanno consentito di accumulare 62 punti in totale, guidando con un margine di nove lunghezze su Filippo Maria Zanin. Risultati di rilievo che danno prova sia dell’ottimo stato di forma del portacolori del team Progetto E20 by L’Automobile, quanto del feeling instaurato con la nuova vettura dell’Elica “vestita” da pista.

In occasione del precedente round di Misano, Sandrucci ha ottenuto nella prima gara il suo secondo successo dell’anno dopo quello messo a segno nell’apertura di Monza. Poi in Gara 2, sul circuito romagnolo, dopo essere partito con la pista bagnata ed un assetto regolato di conseguenza, le condizioni del tracciato hanno iniziato a migliorarsi e ciò non gli ha permesso di andare oltre al quarto piazzamento.

“Mi presento al Mugello in testa al campionato e non nascondo che vorrei ricoprire questa posizione fino alla fine della stagione – ha dichiarato Sandrucci -. Allo stesso tempo abbiamo voglia di riscattarci, perché a Misano abbiamo perso per strada punti importanti, precludendoci un podio perfettamente alla nostra portata; ma il setup sbagliato in quella occasione ci ha penalizzato non poco. Per quanto fatto fino ad ora sono sodisfatto al 60 per cento. Questo fine settimana abbiamo delle aspettative molto alte e siamo reduci da un test fatto a Vallelunga in cui abbiamo provato nuove soluzioni che sembrano funzionare. Metto nel mirino almeno un’altra vittoria, ma non sarà semplice visto il livello dei nostri avversari. Sono concentrato sul nostro obiettivo soprattutto per la gara, dove cercherò di ponderare al meglio ogni azione da intraprendere al fine di non commettere errori”.

Il weekend del Mugello prenderà ufficialmente il via venerdì in occasione delle prove libere in programma alle 11,05 e alle 14.50. Le qualifiche scatteranno sabato alle ore 10.45, con la prima gara (da disputarsi sulla distanza di 30 minuti più un giro da completare) alle 16.20. Il semaforo verde di Gara 2 è fissato per le 10 di domenica.

30 giugno, 2021