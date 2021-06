“Hub vaccinale a Santa Barbara, Arena chieda scusa a cittadini e opposizioni…”

Viterbo - Comune - Alvaro Ricci (Pd) sulla decisione del sindaco di revocare l'ordinanza di concessione della palestra

Condividi la notizia:











Viterbo – “Hub vaccinale a Santa Barbara, era scontato che andasse a finire così…”. Alvaro Ricci (Pd) parla di un epilogo immaginabile. Ieri il sindaco Giovanni Arena, dopo l’incontro col direttore sanitario Donetti, ha annunciato la revoca dell’ordinanza con cui concedeva la palestra per la realizzazione di un centro vaccini.

“Dalla nota del sindaco – dice Ricci – si capisce chi dice menzogne e chi la verità. Erano 15 giorni che, col collega Barelli, affermavamo che non era possibile l’utilizzo della palestra a quei fini, per tutta una serie di motivi e soprattutto perché non era completa, priva di illuminazione esterna, di certificato prevenzione incendi, con pavimentazione non idonea e altro. Sembrava che a parlare fosse solo la mia voce malinconica, quando invece non facevo altro che dire dati oggettivi.

Viterbo – Alvaro Ricci

Il sindaco si è impuntato, forse per non perdere la faccia visto che aveva fatto annunci roboanti e, per me, prematuri, ma soprattutto non verificati con l’altra parte e cioè la Asl. Infatti, se quell’ordinanza che ha fatto, se prima di emetterla, l’avesse mandata alla direzione dell’azienda sanitaria, avrebbe evitato brutte figure. Era del tutto evidente che i dubbi che abbiamo sollevato, dicendo che la Asl non poteva accettare la struttura in quelle condizioni, poi si sono concretizzati.

Quello che ha ottenuto Arena, supportato da Marini, è stato di perdere 15 giorni di tempo per localizzare un hub. Dovrebbe chiedere scusa ai cittadini e alle opposizioni che ha accusato di dire menzogne”.

Il sindaco parla di tempi “più lunghi del previsto per l’allaccio delle utenze e per l’installazione di una copertura speciale per proteggere la pavimentazione della nuova struttura”. “Solo lui non aveva capito che ci voleva un po’. Anche sulla pavimentazione, mi riferiscono di un tappeto che pare sia stato individuato da Marini, e che mi dicono sia addirittura già presente nella palestra: ma è certificato che sia ignifugo? Che influisce o meno sull’aumento del carico di incendio? Mi chiedo come si faccia ad agire con tale leggerezza… “.

Inoltre, “il sindaco si è permesso di rivolgere insinuazioni pesanti verso le opposizioni. Ho solo detto una serie di cose che si sono rivelate giuste e non le dicevo solo io, ma anche la sua maggioranza e i suoi assessori, al contrario di quanto sostiene lui. Non mi pare, infatti, che nessuno della sua squadra abbia provato a dire il contrario di quanto da noi affermato o sia intervenuto in sua difesa. Era scontato che andasse a finire così, solo lui non lo aveva capito e l’ordinanza, che aveva fatto e che ora ha revocato, parlava chiaro e cioè che metteva a disposizione la palestra alla Asl nello stato di diritto e di fatto in cui si trovava”.

Arena dice anche che, a influire sulla decisione di soprassedere, sia stato anche l’ottimo andamento delle vaccinazioni”: “Cosa che è avvenuta non certo grazie a lui – conclude Ricci -, ma per l’efficientissima azione messa in campo dalla Asl e dalla Regione Lazio”.

Articoli: Arena: “Hub vaccini a Santa Barbara con la Asl abbiamo deciso di soprassedere” – “Hub vaccinale a Santa Barbara, il regalo di Arena è un ‘pacco’ per la Asl…” – Arena: “Dall’opposizione menzogne grossolane, hub vaccinale pronto la prossima settimana” – Alvaro Ricci (Pd): “Arena dà alla Asl la palestra e pure tutti gli interventi da farci… “ – Ricci (Pd): “Hub vaccinale a Santa Barbara, il sindaco faccia la delibera e la porti in giunta” – Forza Italia: “Hub vaccinale a Santa Barbara, Barelli fa polemica solo per far vedere che esiste…” – Giacomo Barelli (Forza Civica): “Invece di togliere la palestra a Santa Barbara, facciamo l’hub a Valle Faul…” – FI: “Ricci malinconica voce fuori dal coro…” – Ricci (Pd): “Folle togliere la palestra al suo quartiere, Arena smetta di fare scelte fuori da ogni logica” – Giovanni Arena: “Hub nella palestra a Santa Barbara, fino a 90mila vaccinazioni al mese”

Condividi la notizia:











1 giugno, 2021