I cavalieri Costantiniani in pellegrinaggio alla chiesa di Villanova

Viterbo - In occasione del 50esimo anniversario della costruzione della parrocchia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi, domenica 20 giugno, la delegazione delle Tuscia e Sabina, effettuerà un pellegrinaggio alla chiesa dei santi Valentino e Ilario, per far memoria del 50esimo anniversario dell’erezione della parrocchia di Villanova, presso la quale i cavalieri e i volontari Costantiniani operano attivamente nel settore dell’assistenza.

Chiesa di Villanova

La solenne celebrazione eucaristica delle 11 verrà presieduta dal parroco, don Emanuele Germani, cappellano di merito della sacra milizia, a cui, durante l’offertorio, il delegato consegnerà un donativo per le attività caritatevoli della parrocchia.

Prima del rito, i cavalieri e i postulanti varcheranno processionalmente la porta santa per acquistare l’indulgenza plenaria concessa per gli anni 2021 e 2022 dalla santa sede per il giubileo parrocchiale.

Roberto Saccarello

20 giugno, 2021