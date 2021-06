“I cittadini non sono stati 24 ore senza acqua e non sono stati abbandonati dal comune”

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – L’articolo pubblicato il 26 giugno, dal titolo “Ventiquattrore senza acqua i cittadini di Monte del Sole abbandonati dal comune”, contiene molte inesattezze e omissioni a partire dal titolo.

I fatti: Alle 18 del giorno 25 giugno il tecnico incaricato del comune riceve un messaggio da una cittadina, di cui abbiamo copia, che informava che nella sua casa c’era un calo di pressione dell’acqua chiedendo se ci fossero dei problemi.

Il tecnico si è recato immediatamente sull’impianto di Pian della Jella ed ha constatato che la cisterna si era fortemente svuotata a causa del malfunzionamento del sistema di allarme che quando l’acqua scende sotto un certo livello deve inviare messaggio sul cellulare del tecnico.

Lo svuotamento della cisterna è stato causato dai lavori per sostituire un filtro per la dearsenificazione dell’acqua, avvenuto qualche giorno prima.

Appena avuta notizia, abbiamo immediatamente avvisato i residenti delle zone servite dall’impianto con un post sulla pagina Sutri Informa alle 18, 30 : “Pozzo Pian della Jella – Informiamo la cittadinanza che a seguito del cambio filtri sull’acquedotto, nelle zone di Monte mirabile e Monte del Sole potrebbero verificarsi degli abbassamenti del flusso dell’acqua. Entro domani mattina il flusso dell’acqua tornerà alla normalità. Ci scusiamo per il disagio”.

L’acqua in alcune abitazioni, soprattutto nei piani alti è venuta a mancare tra le 20 e le 21 del giorno 25. Il tecnico riferiva che la cisterna stentava a recuperare acqua anche a causa dell’uso per innaffiare i giardini, (si fa presente che è in vigore un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua potabile per irrigare giardini e balconi prima delle 24) e che comunque durante la notte e le prime ore del mattino il livello sarebbe tornato alla normalità.

Ciò nonostante poiché alcuni cittadini il mattino del giorno 26 continuavano a lamentare la mancanza di acqua, mi sono personalmente attivato per ordinare, in emergenza, due autobotti di acqua potabile e il nucleo di protezione civile di Sutri per fornire assistenza. Le autobotti erano disponibili dalle 12,30.

Riporto il post pubblicato alle 10 del giorno 26 sempre sulla pagina di Sutri Informa: “Purtroppo il riempimento della cisterna, che si è svuotata a causa del mal funzionamento del sistema di allarme, sta impiegando più tempo del previsto. Abbiamo incaricato una ditta per fornire acqua potabile, con 2 autobotti da 11mila litri ciascuna, che saranno a disposizione dei cittadini una in loc. Monte del Sole e una in via dei Condotti dalle 12.30. I tecnici che da ieri stanno operando sull’impianto assicurano che entro la giornata tornerà l’acqua nelle abitazioni. Ci scusiamo ancora del grave disagio arrecato”.

Alle 12,30 dopo l’intervento del tecnico incaricato, durante il quale ero presente con gli agenti di polizia locale, è tornata l’acqua nelle abitazioni di tutti i cittadini residenti nelle zone servite dal suddetto impianto.

Non sappiamo chi siano i fantomatici cittadini di Monte del Sole, viale Italia, largo Germania e largo Europa che hanno dettato l’intervento in oggetto, ma tali dichiarazioni non corrispondono alla realtà dei fatti: Non sono stati 24 ore senza acqua; Non è vero che sono stati abbandonati dal comune che invece ha avviato tutte le procedure per prestare la necessaria assistenza alla popolazione; Non è vero che molti cittadini non posso accedere alle informazioni pubblicate su una pagina informativa Sutri Informa, non istituzionale, tanto che è seguita da 3134 cittadini e con i post in questione abbiamo raggiunto ben 1801 persone, con il primo e 1360 persone con il secondo.

Vogliamo credere alla loro buona fede dei suddetti cittadini augurandoci che dietro quelle “firme” non ci siano i soliti noti che da anni non fanno che denigrare l’amministrazione mistificando la realtà e alterando i fatti.

In ogni comune si verificano emergenze, nel nostro hanno riguardato soprattutto il sistema idrico, da decenni trascurato e fatiscente. La differenza sta nelle azioni che un’amministrazione mette in campo per risolvere i problemi che si verificano e mentre noi siamo riusciti a ripristinare l’erogazione dell’acqua in poche ore altri, prima di noi, non hanno agito con la stessa celerità.

Lo evidenzia il post di una cittadina sutrina, e non crediamo sia una nostra sostenitrice: “Esagerati!!! Ogni piccolo pretesto per sputare merda lo trovate…. Ma non esageriamo… anche perché non penso che qualcuno si diverta a lasciare senza acqua intere zone né l’amministrazione, né l’idraulico del comune. I guasti improvvisi possono succedere e non so come voi avreste risolto meglio di ciò che è stato fatto. L’acqua è andata via ieri alle 17 ed oggi alle 11 già cominciava a scorrere. Ricordo che in precedenza siamo stati anche 15 giorni senza acqua in pieno agosto”.

Luigi Di Mauro

Vicesindaco di Sutri, delegato ai Ll.Pp.

