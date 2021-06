Ieri 3mila somministrazioni, oggi vaccinazioni in notturna

Coronavirus - Entro metà giugno dosi per tutti - Il calendario delle prenotazioni

Viterbo – Vaccini anti-Covid, al via gli ultimi due giorni della open week partita il 2 giugno scorso. Dal dì della festa della Repubblica a domani verranno somministrate circa 4mila 500 dosi di Astrazeneca su ultra 18enni. Vista la richiesta, 500 slot sono stati aggiunti giovedì per questo fine settimana e andati sold out in poco tempo. “Grande successo”, commenta l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio d’Amato.

Oggi vaccinazioni anche in notturna, dalle 9 fino alle 23, mentre domenica dalle 9 alle 18 negli hub di Viterbo (Grotticella), Tarquinia (centro anziani) e Civita Castellana (sala Mice).

Tante le somministrazioni fatte ieri nella Tuscia: quasi 3mila e il totale sfiora le 178mila. I vaccinati, ossia coloro che hanno già ricevuto il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson, sono poco meno di 54mila.

Si sta per concludere anche la prima settimana di somministrazioni nelle farmacie. Finora tra Viterbo e provincia sono 19 quelle presenti sul portale regionale e per le quali ci si può prenotare. Ieri è partita anche la farmacia comunale di Nepi. “Un traguardo importante – commenta l’amministrazione – che si unisce al centro vaccinale allestito nel centro anziani. Il comune di Nepi è tra i primi ad attivarsi per questa campagna che, ci auguriamo, ci porterà presto alla vita normale”.

La campagna prosegue con l’apertura delle prenotazioni anche per gli under 40enni. Si parte lunedì, allo scoccare della mezzanotte, con chi ha tra il 39 e i 35 anni (nati 1982 – 1986) per arrivare in sette giorni ai 24 – 17enni (nati 1997 – 2004).

Da fine luglio e per tutto il mese di agosto, invece, sono in programma le seconde dosi per chi si è vaccinato con Astrazeneca durante gli open day o l’open week di maggio e giugno. “I richiami – assicura la Regione Lazio – sono garantiti nello stesso punto di somministrazione della prima dose e nel medesimo orario”.

5 giugno, 2021