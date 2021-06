Canepina - Mercoledì 30 giugno alle 21,30 nella chiesa collegiata sarà recitata una parte del dialogo tra Corona e Vittore

Canepina – Riceviamo e pubblichiamo – Mercoledì 30 giugno alle 21,30 nella chiesa collegiata sarà recitata una parte del dialogo tra Corona e Vittore, due giovani che hanno subìto il martirio per Cristo.

Canepina

Gli attori sono Marco Rossi e Aurora Montanaro dell’Associazione “Il Fascino del passato”. Ha per titolo “Il martirio suprema testimonianza d’amore”.

Interverrà anche il coro parrocchiale diretto dal maestro Carlo Alberto Meloni. In questo 2021 la Parrocchia di Canepina festeggia i 1850 anni dal martirio della loro patrona e proprio il 13 giugno hanno sancito un “gemellaggio spirituale” con la Parrocchia di Monte Romano perché entrambi hanno in comune Santa Corona come patrona.

L’idea del panegirico scritto dal don Emidio Moscatelli, è nata da Pietro Minella valido collaboratore della Parrocchia.

Don Gianluca Scrimieri

30 giugno, 2021