Il mese della salute orale in Caredent Viterbo

Salute - Informarsi è il primo passo per prevenire

Viterbo – sponsorizzato – La cura della propria salute orale parte dalla consapevolezza e dalla prevenzione del paziente: per questo, in Caredent a Viterbo, lo staff medico si mette a disposizione dei pazienti per rispondere alle loro domande sui temi che possono suscitare maggiori interrogativi circa la propria salute orale: l’implantologia l’ortodonzia.

Veronica e Gisella, parte dello staff Caredent

La tecnica di implantologia a carico immediato

Molte domande spesso riguardano la tecnica di implantologia a carico immediato, ovvero un particolare intervento chirurgico mirato alla riabilitazione dei denti mancanti (riferito sia ai singoli elementi dentali che all’intera arcata superiore e/o inferiore). Tale tecnica prevede che si inseriscano impianti dentali nell’osso e, entro poche ore successive alla fase chirurgica, si posizionino denti fissi provvisori (avvitati ai relativi impianti). Una volta avvenuta la guarigione dei tessuti (dopo indicativamente 7 mesi) si provvede quindi alla collocazione della protesi definitiva.

Le condizioni di applicabilità della tecnica di implantologia a carico immediato sono soggette alla valutazione dell’odontoiatra, il quale può avvalersi, se ritenuto necessario, anche di specifici esami (radiografici ed ematochimici). Vengono considerati anche ulteriori fattori che determinano la fattibilità dell’intervento, tra i quali: quantità e qualità dell’osso a disposizione, presenza di eventuali patologie sistemiche da parte del paziente (Es: diabete, osteoporosi), eventuali terapie farmacologiche in corso, abitudini viziate del paziente (Es: fumo) ed età del paziente.

Ortodonzia per diverse età

Avere denti allineati non è solo un fattore estetico: un sorriso disallineato può essere l’effetto di malocclusioni dentali o scheletriche e può rivelare persino problemi di crescita e posturali. Il medico odontoiatra può quindi indicare la giusta terapia per porvi rimedio. La disciplina che se ne occupa è l’ortodonzia e in Caredent è possibile trovare specialistici in questa branca che studiano le tecniche che mirano all’allineamento dei denti e potranno risolvere i dubbi sul tema.

L’impiego di nuovi materiali ed il progredire della ricerca scientifica hanno portato notevoli miglioramenti anche in ambito ortodontico: lo staff di Caredent, punta per questo sull’evoluzione tecnologica.

Nel bambino come nell’adulto, l’obiettivo è quello di garantire il progressivo spostamento dei denti fino a ripristinare il corretto allineamento e una funzione masticatoria corretta. In particolare, recentemente è molto apprezzata l’ortodonzia invisibile che si serve di mascherine trasparenti e rimovibili, rispetto alla tecnica ortodontica tradizionale che utilizza brackets – segmenti in metallo- applicati sui denti. Grazie a tale trattamento, eseguibile necessariamente previa valutazione del medico dentista, il paziente indossa una serie di allineatori che sostituirà periodicamente, e che permettono il ripristino del corretto allineamento dei denti. Questo trattamento ha tra i suoi benefici il fatto di portare con sé un impatto minimo sia a livello estetico che funzionale per il paziente, rendendolo particolarmente adatto a vari stili di vita.

Caredent Viterbo – Lo staff clinico, il dottor Alberti e Romina

