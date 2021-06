“Il risveglio”, un concerto per sostenere l’emporio solidale I Care

Cronaca - L'evento è organizzato dall'associazione Viterbo con Amore e la camera polifonica Zeno Scipioni - L'appuntamento è per il 20 giugno alle 19,30 all’anfiteatro all’aperto della chiesa di Santa Barbara

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’associazione Viterbo con Amore prova a riprendere le proprie attività culturali organizzando, insieme alla camera polifonica Viterbese Zeno Scipioni, diretta da Fabrizio Scipioni, il “Concerto d’Estate”.

L’evento ha un nome particolare “Il risveglio”, proprio per significare la volontà di superare definitivamente l’esperienza traumatica di questa lunga emergenza sanitaria.

Come da tradizione si vuole unire l’amore per la musica alla solidarietà destinando le offerte che saranno raccolte all’emporio solidale I Care, realtà viterbese che è al suo terzo anno di attività e che ad oggi sostiene 240 nuclei familiari per un totale di circa 700 persone.

I ringraziamenti dell’associazione vanno al comune di Viterbo, patrocinante l’iniziativa, a don Claudio che ancora una volta ha aderito alla richiesta di ospitare presso la parrocchia di Santa Barbara un’iniziativa di Viterbo con Amore e, naturalmente, a tutti i viterbesi che vorranno condividere questo momento musicale e che da sempre ci sostengono con la loro partecipazione e la loro generosità premettendoci di portare avanti la nostra “bella storia” a fianco dei poveri.

L’evento si terrà il 20 giugno, presso l’anfiteatro all’aperto della chiesa di Santa Barbara, in piazza dei Buccheri, alle 19.

19 giugno, 2021