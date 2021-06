“Impegno costante su sviluppo Etruria Meridionale”

Regione - Il consigliere Pd Emiliano Minnucci interviene sulla legge presentata

Roma – “Insieme alla presidente Tidei e ad altri colleghi consiglieri abbiamo ascoltato sindaci e amministratori locali e ci siamo confrontati sulla proposta di legge ‘Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale’: una legge, presentata dal sottoscritto insieme alla collega Tidei, che crediamo possa diventare strumento di crescita concreta del territorio provinciale a nord di Roma”. Lo ha detto il consigliere Pd della regione Lazio, Emiliano Minnucci.

“Crediamo possa stimolare una progettualità condivisa, una visione comune, uno sviluppo sostenibile del territorio. Seguiranno altre audizioni, ascolteremo il contributo di tutti, associazioni, comitati e imprese. Dedicheremo tutto il tempo necessario per raccogliere i contributi che arriveranno dal territorio per portare in aula un testo il più condiviso ed efficace possibile” ha concluso Minnucci.

3 giugno, 2021