Vuoi un impianto di climatizzazione al 50% del suo prezzo? Oggi con l’ecobonus puoi

Economia - Con Clima Project, azienda specializzata nel settore, puoi usufruire dello sconto diretto in fattura per la realizzazione o sostituzione degli impianti di climatizzazione

Condividi la notizia:











Viterbo – sponsorizzato – È arrivata la bella stagione ed il caldo! Clima Project consiglia di non farti sfuggire l’occasione di avere un impianto di climatizzazione! Il momento è adesso!

Hai mai sognato di portarti in garage l’auto dei tuoi sogni e pagarla solamente la metà del prezzo o addirittura un terzo?! Oppure di andare in vacanza in un lussuoso resort e di pagare solamente la metà o un terzo del costo?!

Bene, oggi con gli impianti di riscaldamento o di condizionamento questo non è un sogno ma una REALTÁ!!

Regalati il comfort e il benessere di un impianto di climatizzazione sfruttando lo sconto in fattura !! Con gli ECO-BONUS lo pagherai solamente il 35% o 50%!

La percentuale varia nei casi in cui si tratti di nuova installazione o sostituzione di impianti esistenti, volendo anche in comode rate mensili.

Non hai più scuse per restare al caldo.

Migliora il benessere della tua casa, del tuo ufficio o del negozio. L’ECO-BONUS è una occasione unica da NON perdere per privati, professionisti ed aziende.

Puoi installare un sistema di condizionamento efficace ad alta efficienza, chiedi ai professionisti del settore, chiama subito Clima Project per migliorare l’ambiente in cui vivi e lavori.

L’afa, il caldo torrido, le notti insonni, saranno un lontano ricordo.

Clima Project penserà a consigliarti e progettare l’impianto migliore per te e per le tue esigenze. Solo le migliori marche e la migliore tecnologia nel campo del condizionamento con tutta la professionalità e la competenza di un’azienda specializzata nel settore dal 1997!

Impianti evoluti dotati di controllo ad inverter e funzionamento anche in pompa di calore, impianti in classe A+++ per il massimo risparmio di esercizio, impianti con garanzia integrale di 5 ANNI per tutta la serenità di un impianto ben fatto e duraturo.

Continui corsi di aggiornamento, esperienza sul campo, scelta accurata dei materiali e delle attrezzature, continua ricerca delle nuove tecnologie e dei sistemi più innovativi ed efficienti, personale attento e qualificato, fanno della Clima Project un punto di riferimento indiscusso nel settore degli impianti di climatizzazione.

Questo è il momento di pensare al condizionamento per l’estate ed avere il tempo di studiare l’impianto più idoneo e programmare l’istallazione per tempo.

Non aspettare che scoppi il caldo! Non aspettare l’ultimo momento!

Con calma e serenità, fai la scelta giusta, affidati a Clima Project gli specialisti della climatizzazione e del confort.

Richiedi subito un sopralluogo gratuito alla Clima Project, riceverai un preventivo in tempi brevi e potrai approfittare dello sconto diretto in fattura tramite gli ECO-BONUS del governo!

Penseremo a tutto noi della Clima Project proponendo ai nostri clienti impianti “chiavi in mano”, ci occuperemo dalla progettazione dell’impianto, alla fornitura dei sistemi, dall’installazione completa di tutte le lavorazioni, all’avviamento, all’assistenza post-vendita, per finire con la gestione di tutte le pratiche relative alla documentazione per poter sfruttare l’ECO-BONUS, ed in più possibilità di pagamento tramite finanziamenti personalizzati.

Prevenzione Covid-19 – L’intervento è sicuro!

La salute dei nostri collaboratori e dei nostri clienti è la nostra priorità. Ecco perché durante gli interventi i nostri tecnici operano nel pieno rispetto delle attuali normative di sicurezza emanate dal Governo, utilizzando tutti i principali DPI previsti (Mascherine, guanti, cuffie, …).

Contattaci subito:

al 348-5110728 anche tramite whatsapp

via mail info@climaproject.com

o fissa un appuntamento e vienici a trovare presso il nostro show room a Viterbo in Viale Trieste, n° 6.

visita il nostro sito web: www.climaproject.com

e la nostra pagina facebook o instagram

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











19 giugno, 2021