“Imposte comunali, -47% di capacità riscossione”

Comune - Tempi duri per l'amministrazione che deve incassare - Chiara Frontini (Viterbo 2020) mette in evidenza le difficoltà rilevate dai revisori dei conti

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – “Problemi con le imposte comunali, -47% in capacità di riscossione”. Un problema segnalato dai revisori dei conti e che Chiara Frontini (Viterbo 2020) – ha portato all’attenzione del consiglio nel giorno in cui è stato dato il via libera al rendiconto 2020.

Difficoltà note all’assessore ai Tributi Paolo Barbieri. “La riscossione – ricorda Barbieri – è stata affidata all’Agenzia delle entrate. Le partite ritardatarie di piccoli importi, da duecento e fino a cinquecento euro necessitano di una organizzazione per seguirle.

L’agenzia ha riscontrato difficoltà, soprattutto in questa fase. Tra l’altro, come amministrazione non abbiamo più la polizia tributaria. Prima, due vigili urbani assolvevano a questo compito. Il risultato è che ci ritroviamo con pacchi di raccomandate tornate indietro, perché il mittente è sconosciuto, sulla Tari in particolare.

Comunque, accertamenti li stiamo facendo, poi per riscuotere occorre tempo”.

Dalle entrate alle uscite, anche in senso contrario qualche difficoltà pare esserci. “Nella tempestività dei pagamenti verso imprese e terzo settore – fa notare Frontini – non tutto fila liscio”. In questo caso, la situazione pare più limitata.

“Le fatture ordinarie – spiega l’assessore al Bilancio Alessandro Alessandrini – sono evase nei 26 giorni previsti. Il pagamento delle fatture è un processo articolato. Le entrate arrivano in certi momenti dell’anno, mentre le uscite ci sono sempre.

Esistono contestazioni, però non si tratta di un ritardo sistemico, piuttosto la necessità di approfondire alcuni processi, come può essere, ad esempio, la cessione crediti”.

Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











24 giugno, 2021