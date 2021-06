Viterbo - Comune - L'assessore Barbieri (Patrimonio) anticipa la pubblicazione di un bando per affidare i locali dell'ex ristorante a San Carluccio: "Chiunque potrà partecipare"

Viterbo – (g.f.) – “Imprenditore interessato a riqualificare la Zaffera”. Paolo Barbieri, assessore al Patrimonio, sta lavorando da un po’ per dare un futuro alla struttura di proprietà comunale, un tempo ristorante, che si trova a piazza San Carluccio.

Non è facile, dal momento che occorrono investimenti. “Intanto – spiega Barbieri – abbiamo provveduto ad accatastare il giardino e il bar nella parte superiore, in modo separato rispetti ai locali che si trovano al piano inferiore. In questo modo, riteniamo che sia più semplice da mettere a reddito”.

Nel frattempo, un interessamento pare esserci stato. “Un imprenditore – anticipa Barbieri – sembra intenzionato a prendere tutto, bar, giardino e locali sottostanti.

L’amministrazione pubblicherà un bando, chi vorrà potrà partecipare, prevedendo una fideiussione adeguata”. Magari qualcuno si farà avanti, per riaprire lo storico locale.

24 giugno, 2021