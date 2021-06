“Imprese faticano a trovare professionalità, la Regione attiva iniziative ad hoc”

Lazio - L'assessore Di Berardino fa sapere che la prossima settimana è stato convocato un tavolo con le organizzazioni datoriali e sindacali per la ripresa del lavoro e dell'economia

Roma – “Vogliamo dare risposta al fenomeno delle imprese che hanno difficoltà a trovare alcune professionalità. Come Regione, la prossima settimana, abbiamo convocato appositamente un tavolo con le organizzazioni datoriali e sindacali per affrontare la portata del fenomeno e comprendere la qualità e le caratteristiche dei fabbisogni occupazionali, specie per le attività legate ai servizi e al turismo. Non solo.

Claudio Di Berardino

Il nostro obiettivo è quello di concertare con le parti sociali e le altre istituzioni, a cominciare da quelle formative e scolastiche, delle azioni positive per dare risposte adeguate, specifiche e tempestive.

La nostra esigenza è duplice: favorire le imprese e i lavoratori, sostenendo al contempo una ripresa del lavoro e dell’economia.

Come assessorato al Lavoro, Scuola e Formazione sono diversi gli strumenti da mettere in campo, dalla formazione al coinvolgimento del mondo scolastico passando per una più diretta sinergia tra imprese e centri per l’impiego per l’incrocio domanda-offerta”.

Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio.

17 giugno, 2021