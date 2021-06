“In via dei Monti Cimini la giungla avanza”

Credo che sia un’ottima soluzione anche per il decoro, in quanto stiamo facendo il massimo per ripartire dopo questa pandemia, e presentare un quartiere con vie in queste condizioni ai turisti o ai visitatori è veramente vergognoso.

Tale vegetazione sta letteralmente travolgendo i marciapiedi mettendo a grande rischio l’incolumità delle persone che, per passeggiare, sono costrette a passare in mezzo alla strada comunale.

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In via dei Monti Cimini a Viterbo la giungla avanza. Il degrado che ormai regna sovrano in via dei Monti Cimini a Viterbo ha dell’incredibile.