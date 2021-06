“In via Francesco Di Guglielmo abbandonati televisori e passeggini… ma esiste un ecocentro”

Anche tu redattore - Soriano nel Cimino - Maurizio Furesi Satta fa sapere agli "incivili" che c'è la struttura Molinella

Condividi la notizia:











Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – A Soriano nel Cimino esiste l’ecocentro Molinella.

Ebbene sì, esiste! anche se molte persone senza nessuna educazione civica fanno finta di non saperlo.

Soriano nel Cimino

Ecco che in via Francesco Di Guglielmo accanto ai raccoglitori di vestiti usati della Caritas trovo abbandonati televisori, passeggini, giocattoli e ogni tipo di rifiuto, insomma una piccola discarica.

Ora questo è assolutamente vergognoso e indecoroso sia per l’immagine del paese sia per chi risiede in quella via.

Io mi auguro che si prendano seri provvedimenti verso chi non rispetta le più elementari regole civili.

Maurizio Furesi Satta

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











22 giugno, 2021