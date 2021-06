Inaugurato oggi a Celleno l’Atm Postamat per il prelievo automatico di contanti

Cronaca - Continua il programma di interventi di Poste italiane per i piccoli comuni della Tuscia

Celleno – Riceviamo e pubblichiamo – E’ stato inaugurato oggi a Celleno presso l’ufficio postale di piazza della Repubblica 8, il nuovo sportello Atm Postamat. All’evento hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di Poste Italiane e al sindaco del Comune Marco Bianchi, la Responsabile ufficio di scopo dei piccoli comuni della Regione Lazio Cristiana Avenali e Lina Noli rappresentante dell’Anci.

L’ampliamento della rete degli Atm Postamat, infatti, fa parte del programma degli impegni per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La modernizzazione e l’ampliamento del numero degli sportelli ATM Postamat è anche uno dei punti dell’Accordo sottoscritto da Regione Lazio con il Presidente Nicola Zingaretti, Poste italiane e Anci Lazio.

Il sindaco ha espresso la propria soddisfazione per l’impegno di Poste Italiane e della Regione dichiarando con convinzione “Dopo un lungo periodo di pandemia che non lo ha permesso, siamo felici di ospitare una inaugurazione che simbolicamente rappresenta l’impegno di Poste Italiane nei piccoli comuni ed in particolare in quelli della Provincia di Viterbo. Di fronte alla progressiva riduzione di tanti presidi, mantenere un ufficio postale e addirittura rafforzarlo dotandolo di ATM significa dare nuove e concrete possibilità agli anziani, ai cittadini e ai turisti di fruire dei suoi servizi. Grazie quindi a Poste Italiane per avere compreso le nostre esigenze e alla Regione Lazio e ad Anci, per il sostegno e la sensibilità che ci dimostrano.”

Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, lo sportello ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte Postepay, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti. I nuovi ATM di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Lo sportello ATM Postamat è anche dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

Poste Italiane ricorda che l’ufficio postale di Celleno, osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.

L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

16 giugno, 2021