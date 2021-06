Oriolo Romano - Le fiamme hanno coinvolto un prato - Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco di Bracciano - Sul posto anche protezione civile e vigili urbani

Oriolo Romano – Incendio di sterpaglie, rischio per le auto parcheggiate.

Oggi pomeriggio, intorno alle 16,20, i vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti per un incendio di sterpaglie a Oriolo Romano, in via delle Casette.

Da quanto si apprende, le fiamme hanno coinvolto un prato all’interno del quale, c’erano anche ramaglie e scarti di potature, nelle immediate vicinanze di un fabbricato abbandonato.

Il loro tempestivo intervento ha evitato che l’incendio si propagasse ad alcune auto parcheggiate nelle vicinanze.

I pompieri, in breve tempo, hanno provveduto a spegnere il fuoco e a metter in sicurezza dell’area, lasciando ai volontari della protezione civile il compito di bonificare la zona.

Presente una pattuglia della polizia locale di Oriolo Romano per la viabilità.

14 giugno, 2021