Incendio doloso in una casa vacanze, arrestato un 51enne

Massa Lubrense - In manette un uomo inglese che alloggiava nella struttura

Polizia locale e vigili del fuoco

Napoli – Incendio doloso in una casa vacanze, arrestato.

A Massa Lubrense, in provincia di Napoli, i vigili del fuoco sono intervenuti per la segnalazione di un incendio in una casa vacanze. Sul posto anche polizia, carabinieri e capitaneria di porto.

Dopo aver messo in sicurezza l’area, gli agenti hanno accertato che l’incendio era stato volontariamente appiccato da una persona alloggiata nella struttura.

L’uomo, un 51enne inglese, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato. È stato arrestato per incendio doloso.

24 giugno, 2021