Incendio minaccia il giardino, 72enne precipita in un dirupo

Castiglione in Teverina - Nel tentativo di contenere le fiamme - Salvato dai vigili del fuoco e trasportato in eliambulanza in ospedale

Condividi la notizia:











Castiglione in Teverina – Incendio minaccia il suo giardino, per contenere le fiamme un 72enne finisce in un dirupo. È rotolato per circa trenta metri.

È successo nella tarda mattinata a Castiglione in Teverina, località Sermognano, dove i vigili del fuoco di Gradoli sono arrivati per spegnere le sterpaglie che avevano preso fuoco.

Quello però che sembrava un intervento di routine, in poco si è trasformato in altro.

Durante l’intervento, alcune persone hanno lanciato l’allarme.

Castiglione in Teverina – Vigili del fuoco – Il recupero dell’uomo disperso

Di una persona che stava cercando d’impedire che le fiamme arrivassero al giardino, in attesa dei vigili del fuoco, se ne erano perse le tracce. Scomparso.

Sono subito scattate le ricerche, oltre ai pompieri, già sul posto, pure con i carabinieri e i sanitari del 118.

Poco dopo il 72enne è stato ritrovato, grazie ad alcune tracce lasciate sul terreno, compreso un cappello che aveva perso.

Era finito in un dirupo, rotolando per trenta metri.

È stato subito soccorso e viste le condizioni è stato trasportato in eliambulanza in ospedale. Durante il salvataggio era semicosciente.

Condividi la notizia:











25 giugno, 2021