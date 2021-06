“Incendio nella discarica abusiva, diossine nell’aria al di sotto della media suggerita dall’Oms”

Monterosi - L'Arpa Lazio rende noti i risultati del monitoraggio avviato il 29 maggio e durato fino al 4 giugno, con l'obiettivo di verificare l'eventuale presenza di sostanze inquinanti

di Samuele Sansonetti

Monterosi – Incendio nella discarica abusiva

Monterosi – Diossine al di sotto della media suggerita dall’Oms e Benzo(a)pirene inferiore al limite legale.

L’Arpa Lazio rende noti i risultati del monitoraggio sull’incendio che il 28 maggio ha colpito una discarica abusiva a Monterosi.

Iniziato il 29 maggio e proseguito fino al 4 giugno, lo studio ha l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) e diossine.

“Per quanto riguarda le diossine non esiste un riferimento normativo in aria ambiente – spiegano dall’Agenzia regionale protezione ambientale -. Concentrazioni di tossicità equivalente (Teq) in abbiente umano sono stimati pari a circa 0,1 pg/m3, anche se è elevata la variabilità da zona a zona, mentre concentrazioni in aria di 0,3 pg/m3 o superiore sono indicazioni per fonti di emissione localizzate.

Il valore del primo campione (29 maggio, ndr) è superiore al valore di riferimento individuato dall’Oms per l’ambiente urbano, i valori del secondo e del terzo campione (31 maggio e 3 giugno, ndr) sono inferiori“.

I risultati del monitoraggio dell’Arpa Lazio

Nella norma anche gli Ipa. “Tra gli idrocarburi policiclici aromatici normalmente rilevabili il benzo(a)pirene, è l’unico composto per il quale il decreto legislativo 155/2010 prevede un valore limite pari a 1 ng/m3 come concentrazione media annua. I valori dei tre campioni (29 e 31 maggio e 3 giugno, ndr) sono inferiori al valore limite annuale previsto dalla normativa“.

L’incendio si è sviluppato a Mnterossi, nella zona a ridosso di Trevignano. Dalla Cassia, che attraversa il comune, la colonna di fumo era ben visibile e alcuni automobilisti hanno deciso di allertare i vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri.

21 giugno, 2021