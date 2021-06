Salò – Lo ha stabilito l'autopsia sul corpo della 25enne morta insieme a Umberto Garzarella la sera del 19 giugno

Lago di Garda – L’imbarcazione speronata dal motoscafo – Nei riquadri: Umberto Garzarella e Greta Nedrotti

Salò –Incidente sul lago di Garda, Greta è morta per annegamento.

Molte fratture, ma la causa del decesso è stata l’annegamento. Lo ha stabilito l’autopsia sul corpo della 25enne morta nel lago di Garda insieme al 37enne Umberto Garzarella la sera del 19 giugno. La coppia, ferma al largo su un’imbarcazione, è stata travolta da un motoscafo guidato da due tedeschi.

Gli esami sul corpo della ragazza hanno rivelato che, nonostante le numerose le fratture, la sua morte non è stata immediata. Greta è morta per annegamento.

Il legale della famiglia di Greta ha evidenziato il dolore dei familiari nell’apprendere la notizia.

Sono in corso le indagini per accertare le dinamiche dell’indicente che ha portato alla morte della coppia. Sono al vaglio degli inquirenti i video delle telecamere di sicurezza che mostrano l’arrivo al molo del motoscafo. I due tedeschi sono indagati per omicidio colposo e omissione di soccorso.

Lago di Garda – I carabinieri al lavoro

26 giugno, 2021