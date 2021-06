Incidente sull’Appia, chiusa la carreggiata in direzione Roma

Ciampino - Due feriti - Coinvolti tre veicoli

Un intervento dell’Anas

Roma – Incidente sull’Appia, a Ciampino, provvisoriamente chiusa la careggiata in direzione Roma.

A comunicarlo l’Anas. “Sulla strada statale 7 “Appia” è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma all’altezza di Ciampino (km 17,400) a causa di un incidente – si legge nella nota -. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo “SR217 – Via dei Laghi”.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di due persone. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

5 giugno, 2021