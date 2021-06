Incontri musicali al chiostro della Trinità, Beethoven

Viterbo - Oggi l'ascolto guidato dal priore Giuseppe Scalella della Sinfonia n. 7

Dopo l’ appuntamento con la musica tenutosi lo scorso 21 giugno con l’ascolto di alcuni preludi di Chopin, lunedì 28 giugno, nello splendido chiostro rinascimentale della Trinità, si terrà l’ascolto guidato dal priore della comunità agostiniana Giuseppe Scalella, della Sinfonia n. 7 di L. V. Beethoven.

Le manifestazioni musicali alla Trinità hanno per tema: la musica e la speranza, un sentimento diffuso in questo particolare momento che segna la ripresa dopo l’emergenza della pandemia. Sembrerebbe a prima vista che la musica non c’entri nulla con la speranza. Ascoltandola e cercando di capire il suo linguaggio ci si accorge invece del contrario.

Roberto Saccarello

28 giugno, 2021