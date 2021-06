“Iniziata la raccolta firme per dire no al deposito di scorie nella Tuscia”

Ambiente - Nasce il comitato Montalto futura: " Sono già pervenute oltre 500 adesioni"

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – A Montalto di Castro è iniziata la raccolta firme per l’adesione al comitato che si è formato da parte dei cittadini per contrastare la possibile scelta del luogo per la costruzione di un deposito nazionale di scorie radioattive anche di elevata e pericolosa intensità.

Il nome del comitato è Montalto Futura. Sono già pervenute oltre 500 adesioni. I cittadini sono molto motivati: segno evidente del grande timore che il deposito incute.

Il civismo degli abitanti porterà facilmente ad ottenere un vasto consenso essenziale per affiancare le osservazioni che lo stesso comitato, avvalendosi di uno squadra di 6 persone tra professori universitari e tecnici qualificati, presenterà in questi giorni all’ente competente in materia contro questa assurda scelta.

Giovedì prossimo 3 giugno sarà nuovamente presente un banchetto per la raccolta delle firme.

Comitato no scorie Montalto futura

1 giugno, 2021