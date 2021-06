Interruzione dell’energia elettrica tra San Faustino e il Sacrario

Viterbo - Da venerdì 25 alle 22 alle 3 di sabato 26 giugno - Tutte le vie nel dettaglio

Viterbo – Interruzione dell’energia elettrica tra le zone di San Faustino e il Sacrario.

La corrente sarà interrotta tra venerdì 25 e sabato 26 giugno. A riportarlo è proprio una nota di Enel energia.

“L’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti – spiegano dall’azienda -. Venerdì 25 giugno 2021 dalle 22 alle 3 di sabato 26 giugno 2021. Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

– Via SM Liberatrice da 14 a 18, da 22 a 26, da 26b a 32, 36, da 3 a 9, da 13 a 25, da 29 a 31, da 41 a 47, sn

– Via delle Piagge da 6 a 12, da 16 a 20, da 24 a 30, 34, 38, da 50 a 58, da 3 a 7,11, da 15 a 27, 31, 35

– Via Lucchi da 12 a 16, da 22 a 26, da 30 a 32, da 27 a 37, 41

– Via S. Agostino 34, da 40 a 42, 25, da 31 a 35

– Via SM in Volturno 10, 22, da 30 a 36, 27

– Via B. Giacomo da vt da 4 a 8, 1

– Via S. Rita da 2 a 6, 1, da 7 a 9

– Via SM Elisabetta da 16 a 26

– Via S. G. Decollato da 1 a 3

– Via Egidio da Vt da 2 a 6

– Piazza S. Agostino da 1 a 5

– Via Lazzaretto 2, 3, sn

– Via Bellavista 15, 19

– Via Ser Monaldo 3, sn

– Via Ascenzi f. sn

– Via Calabresi sn

– Piazza Trinita’ 10

– Via Estrema da 2 a 2/a, 6, da 5 a 15

– Piazzale Martiri Ungheria. 2, da 1 a 3, sn

– Via Magliatori da 4 a 6, da 1 a 3

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi

invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori”.

24 giugno, 2021