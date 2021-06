“Investiremo di più, vogliamo regalare a Tarquinia un’estate indimenticabile”

Tarquinia - L'assessora al Turismo Martina Tosoni sui prossimi eventi: "L'obiettivo è organizzare manifestazioni che possano attrarre turisti per più giorni e far circolare economia"

di Samuele Sansonetti

Martina Tosoni

Tarquinia – Puntare sul turismo di qualità, non soltanto su quello di massa. E cercare di trattenere le persone a Tarquinia per più di un giorno. L’assessora alla Cultura, Turismo, Eventi, Sport e Politiche giovanili Martina Tosoni presenta alcuni punti salienti del calendario estivo, partito nel weekend del 12 e 13 giugno con il festival Hippie.

“Dopo un anno di pandemia abbiamo pochi mesi per dare uno slancio alla ripresa economica – spiega Tosoni -. Bisogna rimettere in moto culturalmente una città e ridare impulso a un settore che è stato fortemente penalizzato. Tutto questo seguendo le normative in materia di sicurezza e Covid che incrementano i costi degli eventi. La nostra politica è quella di dare alla città sia al centro storico che al lido manifestazioni che possano attrarre turisti per più giorni e che facciano circolare economia. Tarquinia è un paese per tutti e tutti devono poter scegliere come divertirsi e trascorrere al meglio le proprie vacanze e il tempo libero. Per poter permettere tutto questo, è chiaro che quest’anno investiremo un po’ di più ma dovremo anche aiutarci tutti, se vogliamo regalare a Tarquinia un’estate indimenticabile“.

Tarquinia – Martina Tosoni

Dopo il festival Hippie, andato in scena nel centro storico, nel fine settimana appena passato ha preso il via il Jazz summer festival con sei concerti, in programma dal 25 giugno al primo settembre tra le mura del paese e il lido. Sempre al mare, va avanti con successo l’iniziativa “Agoriamo” che ha introdotto artisti e musica nello storico mercato della domenica mattina.

“Il calendario di luglio è al completo e in uscita – prosegue l’assessora –. Con gli uffici stiamo definendo tutte le altre iniziative, aspettando delle risposte che ci permetteranno di definire agosto. Ci saranno tanti concerti, festival e spettacoli. Alcuni li abbiamo già deliberati come gli spettacoli di strada del Circo verde, il Divino etrusco e il Booper festival. E poi ancora il festival Paesaggi dell’Arte in collaborazione con Atcl, che punta a far conoscere e valorizzare aree archeologiche non sempre visibili, e la grande notte di musica dei concerti dal Tramonto all’alba. Per celebrare al meglio il 900esimo anno della chiesa di Santa Maria in Castello ci saranno dei concerti di musica leggera e opera lirica in collaborazione con Europa musica. A tutto questi si aggiungeranno molte altre cose come il ritorno del Teatro popolare che stiamo cercando di definire, il programma delle attività della direzione del museo e della Necropoli con delle aperture straordinarie serali. Proprio il museo Nazionale Etrusco ospiterà la mostra di pittura di Marcello Silvestri curata da Gianluca Marziani”.

Tarquinia – Divino Etrusco

Tra gli eventi più attesi c’è proprio il Divino etrusco, arrivato alla sua 15esima edizione e che attira visitatori da tutta la Tuscia e non solo. Per la prima volta l’amministrazione ha allargato la durata della manifestazione a dieci giorni, con degustazioni nei due weekend ed eventi collaterali durante la settimana.

“Abbiamo deciso di allungare la manifestazione per creare un’attrattiva più lunga e dare più respiro all’evento che si riempirà di novità – conclude Tosoni -. Il Divino etrusco non è più soltanto un evento dedicato al vino ma un format che attrae turisti da tutto il mondo e che nel tempo si è arricchito di contenuti. Il circuito della degustazione sarà sicuramente durante i fine settimana mentre negli infrasettimanali ci saranno altri eventi mirati sia in città che al lido. L’evento verrà organizzato in collaborazione con l’associazionismo locale e le attività produttive per realizzare insieme un 15esimo anno indimenticabile. Colgo infine l’occasione per ringraziare tutta l’amministrazione comunale coi cui stiamo lavorando molto non solo alla programmazione estiva ma anche ad aumentare servizi per i turisti e in residenti delle seconde case che anche quest’anno sembrano in grande aumento sul nostro litorale”.

Samuele Sansonetti

29 giugno, 2021