Istituti Vanni e Canevari, un progetto all’insegna del green e dell’educazione civica

Viterbo - Le maestre e i professori delle due scuole hanno realizzato un padlet

Il padlet

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Durante quest’anno scolastico, l’istituto comprensivo Vanni e l’istituto comprensivo Canevari hanno collaborato in sinergia per la realizzazione di un progetto all’insegna del green e dell’educazione civica.

Quest’ultimo ha visto il coinvolgimento di tutte le classi quinte della scuola primaria della Canevari gemellate con le classi prime della scuola media Vanni e allo stesso tempo delle classi dell’infanzia della Pila A e B e di San Martino. Tutte le maestre e i professori delle due scuole hanno realizzato un prodotto finale, un padlet, frutto di questo prezioso e proficuo lavoro.

Si ringraziano le dirigenti degli istituti scolastici interessati per aver coadiuvato e sostenuto le attività e tutti i docenti impegnati nella creazione ed elaborazione di prodotti digitali per la passione e determinazione dimostrata nella progettualità anche in un anno di pandemia così difficile e complicato per tutti.

Rosella Barzellotti (maestra)

Tatiana Rovidotti (professoressa)

18 giugno, 2021