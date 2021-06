Junior Volley sconfitta al golden set, Tya Marigliano vola in serie A

Sport - Pallavolo - Nonostante un Buzzelli scatenato in battuta, i ragazzi del coach Beltrame non ce l'hanno fatta

di Daniele Camilli

Civita Castellana – Pallavolo, niente da fare per la Jvc Civita Castellana che poco fa ha visto definitivamente svanire il sogno di essere promossa in A3. Sconfitta al golden set dai ragazzi del Tya Marigliano dopo una partita bellissima. Finita 3-0 per i padroni di casa di Civita Castellana, crollati però al golden set. Nonostante un Pierlorenzo Buzzelli, il capitano, scatenato che ha messo in fila una serie di impressionante di ace che per i primi 3 set hanno letteralmente piegato i ragazzi venuti da Napoli e che all’andata avevano a loro volta vinto 3-0.

Al Palasmargiassi, per finire in A3 serviva vincere 3 a zero, e i giocatori del coach Beltrame lo hanno fatto, e portare a casa la promozione ai “supplementari”. Lì, purtroppo la Jvc è crollata.

I primi tre set sono finiti ai padroni di casa. 25-21, 25-16 e 25-15. Il golden set è stato perso 15-11.

A fare la differenza, Buzzelli per il Civita Castellana, che con le sue potentissime battute ha portato la squadra a un soffio dalla serie A e per i napoletani, Roberto Corti che ha letteralmente chiuso la partita.

“È doveroso ringraziare chi in questo percorso ha creduto ed ha investito in noi – ha scritto la società sul sito internet della Jvc Civita Castellana – ‘La vita – prosegue la Jvc citando Kierkegaard – può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in avanti’. Da qui facciamo un grossissimo in bocca al lupo a tutte quelle attività che oggi cominciano a riprendere una vita normale”.

Daniele Camilli

19 giugno, 2021