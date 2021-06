La Commissione europea individua cinque trattamenti promettenti contro il Covid

Bruxelles - Dovrebbero ricevere l'ok entro ottobre

Condividi la notizia:











Bruxelles – La Commissione europea ha affermato di aver individuato cinque trattamenti promettenti contro il Covid-19.

Bruxelles – La Commissione europea

Quattro di questi si trattano di anticorpi monoclonali in revisione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). L’altro, invece, consiste in un immune-soppressore giĆ autorizzato per i pazienti non Covid, ma che potrebbe ricevere il via libera anche per questo tipo di virus.

Questi cinque trattamenti potrebbero ricevere l’ok entro ottobre.

Condividi la notizia:











29 giugno, 2021