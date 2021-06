La Commissione europera dà il via libera definitivo al Piano nazionale di ripresa e resilienza

Roma - Il premier Mario Draghi: "È una giornata di orgoglio, abbiamo messo insieme una serie di riforme ambiziose per rendere il nostro paese più giusto, competitivo e sostenibile"

Roma – Arriva dall’Europa il via libera definitivo al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo comunicano in una conferenza stampa da Cinecittà il premier italiano Mario Draghi e la presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen, in visita oggi a Roma proprio per ufficializzare l’approvazione del piano.

Roma – Ursula von der Leyen e Mario Draghi

“La visita di oggi a Roma della presidentessa Ursula von der Leyen segna l’approvazione da parte della Commissione europea del Pnrr, che era stato votato dal parlamento a fine aprile – ha commentato Draghi durante la conferenza che si è svolta dopo il loro incontro -. È una giornata di orgoglio, abbiamo messo insieme un piano di riforme ambiziose che punta a rendere il nostro paese più giusto, più competitivo e sostenibile. Il piano italiano risponde in pieno alla priorità della Commissione, dà un impulso decisivo alla transizione digitale ed ecologica, aiuta a colmare i divari territoriali e a rafforzare la coesione sociale. Il Pnrr scommette su donne e giovani come punto di ripartenza del nostro paese, e a conferma di tutto ciò arriva il giudizio positivo che la Commissione ha espresso”.

“La giornata di oggi è solo l’inizio – ha continuato il premier Draghi -. La sfida più importante è l’attuazione del piano e spendere bene i fondi. Bene significa in maniera efficiente e anche con onestà. Sono moltissimi i progetti e i cantieri pronti a partire, e tra questi c’è anche Cinecittà. Il settore audiovisivo è stato colpito molto durante la pandemia, eppure è tra i più promettenti del paese. C’è un vasto mercato mondiale in cui l’Europa può investire. Con il Pnrr investiamo 300 milioni in nuovi studi e teatri e nella promozione del patrimonio documentale di Cinecittà”.

”È un momento speciale per l’Italia, ma lo è anche per l’Ue – ha commentato la presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen -. La campagna di vaccinazione sta andando avanti e tutto il paese e l’economia si stanno aprendo nuovamente. Sono lieta di condividere questo momento con voi. L’Italia ha il pieno sostegno della Commissione, c’è stata una cooperazione eccellente”. Poi von der Leyen ha consegnato al premier Draghi la valutazione positiva della Commissione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La promozione ricevuta dal governo assicura all’Italia 25 miliardi di euro entro luglio, ossia la prima tranche dei 191,5 miliardi di euro che affluiranno fino al 2026. Bruxelles ha valutato il Pnrr con tutte A e soltanto una B, alla voce “Costi”.

22 giugno, 2021